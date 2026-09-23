Гендиректором «Воронежской керамики» стал Руслан Кононов

ООО «Воронежская керамика», юрлицо керамического завода в Воронеже, сменило генерального директора. С 18 сентября эту должность занимает Руслан Валерьевич Кононов, следует из данных ЕГРЮЛ. Одновременно управляющей организацией перестало быть ООО «Управляющая компания "Юнитайл"» (Unitile, российская группа компаний, один из ведущих отечественных производителей керамической плитки и керамогранита).

Ранее Руслан Кононов возглавлял ООО «Гипстех» (производство гипса) — с 2024-го по 22 апреля 2026 года.

С 2018-го по 2022 год он занимал должность генерального директора курпного воронежского производителя минаерльной продукции ООО «Дорхан-Столица».

Сейчас господин Кононов одновременно с воронежским заводом руководит белгородским ООО «Старооскольский КСМ».

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Старооскольский КСМ» выступают ООО «Аэроблок» (75%) и Юрий Мочалов (25%). Выручка «Старооскольского КСМ» в 2025 году составила 293 млн руб., чистый убыток — 66 млн руб. Крупнейший бенефициар — ООО «Аэроблок» — зарегистрировано в Воронеже в апреле 2017 года и занимается оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Выручка «Аэроблока» в 2025 году составила 597,6 млн руб. Учредители «Аэроблока» — Иван Грищенко и Светлана Крохина (60 и 40% соответственно). Господин Грищенко владеет долями в нескольких воронежских фирмах: 17% в ООО «ЭСК» (забор и распределение воды), 34% в ООО «Энергосистема» (аренда транспорта и оборудования), 100% в ООО «Торговый Полюс» и «РВ-Групп» (аренда недвижимости). Также ему принадлежат 100% в ООО «УК «Инвестлайн» (142 млн руб.) и 60% в ООО «Аэроблок» (598 млн руб.). Unitile развивается с 1990-х годов. В группу входят производства общей мощностью 25 млн кв. м в год облицовочной плитки, керамогранита, декоративных элементов, кирпича, а также карьеры для добычи сырья в Ростовской и Воронежской областях.

В 2025 году совладельцами группы Unitile стали Proxima Capital Group (PCG) и бывший топ-менеджер СИБУРа Виталий Баранов. Бизнес холдинга оценивался в 6 млрд руб.

В 2015 году имущество ОАО «ПКФ "Воронежский керамический завод"» было приобретено ООО «Воронежская керамика» на конкурсных торгах за 552,4 млн руб. Речь шла о шести зданиях общей площадью 61,2 тыс. кв. м и 247 единицах оборудования.

Анна Швечикова