В Воронеже за год количество бургерных сократилось на 4%

За последний год количество бургерных в городах-миллионниках сократилось в среднем на 0,9%. В Воронеже стало на 4% меньше таких заведений — их осталось 48. Это следует из результатов исследования сервиса 2ГИС. Судя по динамике, за год закрылось 2 заведения из 50. Данные о прекращении работы конкретных бургерных авторы исследования не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Другие города Черноземья в исследовании не представлены. Из анализируемых миллионников наиболее заметная отрицательная динамика у Ростова-на-Дону (-14%, до 76 точек) и Нижнего Новгорода (-13%, до 72 точек). В Москве количество бургерных сократилось на 3%, но на столицу по-прежнему приходится более трети всех подобных заведений в миллионниках.

Заметнее всего выросло число точек в Уфе (на 10%, до 81), Новосибирске (на 9%, до 111) и Екатеринбурге (на 6%, до 115). В Санкт-Петербурге за год их количество увеличилось на 3%, до 444 бургерных.

Годом ранее число таких заведений в городах-миллионниках в среднем выросло на 47%.

Директор по маркетингу воронежской бургерной Mesto Burger Марина Лупол заявила «Ъ-Черноземье», что не считает сокращение воронежского показателя на 4% признаком резкого падения интереса к формату бургерных: «Скорее, мы видим естественную коррекцию рынка. Конкуренция стала достаточно высокой, а требования гостей к качеству продукта и самому заведению заметно выросли. Одновременно увеличивается себестоимость: дорожают мясо, сыр, овощи, соусы, растут расходы на персонал, аренду и логистику. При этом возможности бесконечно повышать цену бургера нет — потребитель достаточно чувствителен к стоимости. В результате небольшим моноконцепциям становится сложнее сохранять необходимую рентабельность».

В 2027 году госпожа Лупол ожидает, скорее, не существенного сокращения количества бургерных, а дальнейшей трансформации формата.

«Рынок будет становиться более зрелым: слабые или неотличимые друг от друга концепции продолжат уходить, а сильные игроки будут расширять меню. При этом бургер как продукт никуда не исчезнет. Он останется востребованным, но все чаще будет присутствовать внутри более широких ресторанных концепций»,— считает директор по маркетингу Mesto Burger.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в Воронеже за год количество заведений общепита снизилось на 2,64%: с 2 452 до 2 389. По мнению местного ресторатора Сергея Слабунова, это связано с тем, что сфера «стала более хрупкой».

Алина Морозова