Нижегородской молодежной палате одобрили включение белорусов и финансирование

Городская дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в положение о молодежной палате. Они предусматривают возможность включения в состав палаты граждан Беларуси, а также компенсацию затрат на выездные мероприятия.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициатором изменений стала сама палата. По первому пункту она ссылается на рекомендации Совета законодателей Приволжского федерального округа и на то, что граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в России, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

По второму пункту палата указала, что ее эффективная работа требует не только временных затрат, но и финансовых.

Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года. По предварительным расчетам, в 2027 году расходы на поездки членов молодежной палаты не превысят 89 тыс. руб.

Галина Шамберина