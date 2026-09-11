Нижегородская молодежная палата просит включение белорусов и финансирование

Молодежная палата при городской думе Нижнего Новгорода просит дать возможность включения в свои ряды граждан Беларуси, а также компенсации затрат на выездные мероприятия. Соответствующий проект поправок в положение о молодежной палате внесен на рассмотрение гордумы.

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Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ В 2025 году на территории Нижегородского кремля открыли Генеральное консульство Беларуси

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

По первому пункту палата ссылается на рекомендации Совета законодателей Приволжского федерального округа от 10 июня 2026 года. В пояснительной записке отмечается, что граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в России, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. С учетом того, что в Нижнем Новгороде проживает много студентов и молодых специалистов из Беларуси, молодежная палата предлагает распространить это право и на вступление в свои ряды.

По второму пункту палата указала, что ее эффективная работа требует не только временных затрат, но и зачастую финансовых. Поэтому она просит возмещать за счет средств гордумы расходы на поездки за пределы Нижнего Новгорода на форумы, конференции и другие мероприятия, связанные с задачами палаты.

Галина Шамберина