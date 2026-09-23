Радий Хабиров подпишет указ о назначении нового главы кабмина

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня подпишет указ о назначении Александра Шельдяева исполняющим обязанности премьер-министра Башкирии. Об этом руководитель республики заявил на совещании правительства.

По его словам, в составе кабмина возможны точечные изменения.

О назначении первого вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций председателем регионального правительства ранее сообщали источники «Ъ-Уфа». Господин Шельдяев займет место Андрея Назарова, который должен стать спикером Курултая Башкирии.

Подробнее — в статье «Региональный транзит».

Идэль Гумеров