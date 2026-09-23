Глава Башкирии предложил Андрея Назарова на пост спикера Курултая

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил премьер-министру Башкирии стать спикером регионального парламента. С соответствующей инициативой он выступит в региональном совете партии «Единая Россия», заявил руководитель республики.

Андрей Назаров, возглавляющий правительство региона с 2019 года, на минувших выборах избран депутатом Курултая Башкирии. Мандат он получит взамен Гульнур Кульсариной, которая избрана депутатом Госдумы. О том, что господин Назаров станет председателем парламента, сообщали источники «Ъ-Уфа».

На последнем совещании правительства во главе с Андреем Назаровым Радий Хабиров наградил его орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Идэль Гумеров