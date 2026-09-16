Нижегородские власти хотят компенсировать до 1 млн рублей пострадавшим от атак

Размер единовременной выплаты из муниципального бюджета при утрате имущества из-за ракетных или беспилотных атак в Нижнем Новгороде составит до 1 млн руб. Об этом говорится в опубликованном проекте решения, который внесен в гордуму.

Предполагается, что при утрате имущества первой необходимости матпомощь составит до 50 тыс. руб., при полной утрате такого имущества и при частичном повреждении транспортного средства – до 100 тыс. руб. При полной утрате транспорта – 300 тыс. руб., при повреждении жилья – до 1 млн руб.

Порядок предоставления выплаты будет устанавливать мэрия. По предварительным расчетам, допрасходы бюджета оценены в 69 млн руб. При необходимости объем финансирования скорректируют.

Галина Шамберина