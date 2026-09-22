«Единая Россия» победила в 15 округах на выборах в горсовет Уфы

Кандидаты от «Единой России» победили в 15 из 18 одномандатных округов на выборах в горсовет Уфы. Итоги голосования опубликовала Центральная избирательная комиссия Башкирии.

Единороссов в совете представят Адель Измайлов, Сергей Бубличенко, Олег Баулин, Ирек Кандаров, Игорь Нуйкин, Павел Васильев, Валериан Гагин, Олег Елкин, Ирина Сухарева, Айдар Зубаиров, Андрей Белов, Юлай Муратов, Вячеслав Якин, Ринат Баширов и Андрей Борисов. От «Новых людей» в 10-м округе победил Руслан Давлетшин, от «Справедливой России» — Виктория Тарасова (14-й округ), от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — Руслан Зайнуллин (17-й округ).

Среди победивших единороссов наибольший процент голосов получил Сергей Бубличенко, ставший лидером во Втором (Инорсовском) округе, — 75,35%. Меньше всего поддержки понадобилось Юлаю Муратову в 13-м округе (кварталы за ГДК) — 52,81%.

По партийным спискам «Единая Россия» заняла первое место с 64,64% голосов (около 358,4 тыс. бюллетеней). Второе место — у ЛДПР (14,54%; 80,6 тыс. бюллетеней), третье — у КПРФ (11,38%; 63,1 тыс. бюллетеней), четвертое — у «Справедливой России» (4,53%; 25,1 тыс. бюллетеней), пятое — у «Новых людей» (4,18%; 23,2 тыс. бюллетеней).

Пять лет назад среди одномандатников победили 13 единороссов, один представитель от КПРФ, три самовыдвиженца и один представитель партии «Зеленые». По спискам у «Единой России» было 66%, у ЛДПР — 14,21%, у КПРФ — 13,4%, у «Справедливой России» — 3,19%.

Идэль Гумеров