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Мэрию Уфы обязали поставить на учет 250 гектаров городских лесов

Октябрьский районный суд Уфы по требованию прокуратуры обязал городскую администрацию поставить на кадастровый учет 250 га городских лесов в микрорайоне Нижегородка. Участки находятся в границах Уфимского городского лесничества. С иском в суд обратился Башкирский межрайонный природоохранный прокурор Евгений Гуслов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, муниципалитет не оформил право своей собственности на лесные участки и не внес сведения в государственный реестр.

По данным «Ъ-Уфа», третьими лицами к участию в процессе были привлечены Рослесинфорг, Главное управление архитектуры Уфы, Горзеленхоз, министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, а также региональное правительство, министерство лесного хозяйства, городские управления земельных и имущественных отношений и коммунального хозяйства и благоустройства. Кроме того, в разбирательствах участвовали муниципальный застройщик АО «СЗ "ИСК Уфы"», ООО «Кайрос», ООО «Проектстройсервис» и некие Олег Михайлов и Наталья Рахматуллина.

Ранее прокуратура добилась отмены проектов планировки и межевания, предполагающиех застройку Нижегородки многоквартирными домами.