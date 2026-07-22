Прокуратура Башкирии добилась отмены проектов застройки квартала в Уфе

Стали известны подробности отмены проектов планировки и межевания квартала в уфимском микрорайоне Нижегородка. В феврале мэрия Уфы утвердила их по инициативе специализированного застройщика «Кайрос». Там компания планировала возвести несколько многоэтажных жилых комплексов, три дошкольных и два общеобразовательных объекта. В июле администрация города отменила постановления об утверждении проектов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, этому способствовало представление, внесенное в мэрию.

Ведомство, проведя проверку, пришло к выводу, что проектируемые площади земельных участков, необходимых для эксплуатации школ и детских садов, меньше нормативов. Также в проектах не учтены железнодорожные пути на землях, отведенных под перспективную застройку.

Майя Иванова