Ночью над Башкирией и еще 18 регионами сбили 514 дронов

В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе над Башкирией, а также акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны РФ.

На территории республики объявлена опасность БПЛА, сообщила пресс-служба регионального госкомитета по ЧС. В уфимском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 21 сентября над территорией Башкирии сбили 15 беспилотников.

Майя Иванова