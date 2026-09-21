Над Башкирией сбили 15 беспилотников

21 сентября над территорией Башкирии сбили 15 БПЛА, сообщил на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

«Мы сегодня отразили очередную атаку», — сказал он.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов отчитался, что, к сожалению, в этот раз беспилотники приблизились к жилой зоне. Пострадали автомобили, которые задели осколки сбитых дронов.

Руководитель региона поручил ему доложить в оперативном порядке о восстановлении после атаки.

Как сообщал "Ъ-Уфа", в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 19 регионов, в том числе Башкирии, а также акваторией Черного моря.

Майя Иванова