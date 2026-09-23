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Властям Екатеринбурга предложили изменить маршруты 19 автобусов

Ассоциация пассажиров предложила властям Екатеринбурга варианты изменения 19 автобусных маршрутов. По информации мэрии, это позволит упорядочить движение общественного транспорта в центре города и избежать дублирования.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Предлагается внести изменения в пути следования автобусов №46, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 62, 64, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 89 и 98. На некоторых маршрутах отмененные остановки предполагается компенсировать автобусами других маршрутов.

Эту же меру предлагается применить на маршруты автобусов №054 и 86, которые Ассоциация просит отменить.

Ирина Пичурина

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