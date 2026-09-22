«Автомобилист» уступил «Драконам» и потерпел третье поражение подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Шанхайским драконам» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Это поражение стало для екатеринбургской команды третьим подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

У победителей дубль оформил Бретт Мюррей, еще один гол на счету Дмитрия Яшкина. В составе «Автомобилиста» отличились Александр Кадейкин и Даниэль Спронг.

«Драконы» набрали шесть очков и поднялись на восьмое место Западной конференции. «Автомобилист» с тем же количеством баллов занимает седьмое место в Восточной конференции.

В следующем матче «Автомобилист» 24 сентября сыграет с «Северсталью» в Череповце.

Полина Бабинцева