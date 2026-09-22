В Екатеринбурге скверу приcвоили имя Героя Советского Союза Геннадия Попова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении скверу в Железнодорожном районе имени Геннадия Попова, сообщили в городской администрации. Пространство расположено на пересечении улиц Челюскинцев и Свердлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Геннадий Попов родился в 1917 году в Уфе в семье военнослужащего. Во время Великой Отечественной войны служил в Днепровской военной флотилии, участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, форсировании Вислы, Одера и Шпрее. В марте 1945 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны он вернулся на Урал, работал в органах прокуратуры Свердловска.

Полина Бабинцева