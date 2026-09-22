Налоговая подала иск о признании банкротом тюменского застройщика

В Арбитражный суд Тюменской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Специализированный застройщик „Строительство Бизнес Коммерция“». Истцом выступает Межрайонная инспекция ФНС №4 по Республике Башкортостан. Размер задолженности компании перед бюджетом превышает 428 млн руб. Суд пока не принял заявление к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Параллельно Арбитражный суд Тюменской области рассматривает иск Межрайонной инспекции ФНС №32 по Челябинской области. Требования налоговой к застройщику по этому делу составляют почти 271 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик "Строительство Бизнес Коммерция"» зарегистрировано в феврале 2014 года. Согласно данным Картотеки, его учредителем является ООО «Капитал Групп», которое принадлежит бизнесменам Александру Перминову, Александру Мильченко и Максиму Замятину (каждому принадлежит по 33,3%).

Полина Бабинцева