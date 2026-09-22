Экс-сотрудников «Теплоэнерго» осудили за падение нижегородцев в яму с кипятком

Советский районный суд признал трех сотрудников АО «Теплоэнерго» (сейчас АО «ОКО») виновными в падении трех человек в яму с кипятком в Нижнем Новгороде. Фигурантов судили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

Происшествие случилось в феврале 2025 года: на неосвещенной пешеходной дорожке на улице Пушкина из-за прорыва теплосетей образовалась яма с кипятком, куда поочередно провалились трое местных жителей и получили обширные ожоги тела. Потерпевшим причинен средний и тяжкий вред здоровью.

Суд установил, что авария произошла из-за ненадлежащей работы подсудимых. Мастера участка Евгения Курникова приговорили к двум годам лишения свободы условно, слесарей Александра Кувалдина и Евгения Кощеева – к 1,5 года условно.

Галина Шамберина