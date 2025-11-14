Дело о травмировании трех человек из-за прорыва трубы на Пушкина направят в суд

Завершено расследование уголовного дела о травмировании трех человек из-за коммунальной аварии на улице Пушкина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 14 ноября.

Мастера участка и двух слесарей АО «Теплоэнерго» (сейчас АО «ОКО») обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 24 февраля из-за повреждения стенки трубопровода образовался провал грунта на неосвещенной пешеходной дорожке на улице Пушкина. В яму с кипятком поочередно провалились трое местных жителей, они получили обширные ожоги. Согласно заключению, потерпевшим причинен средний и тяжкий вред здоровью.

После вручения копии обвинительного заключения дело направят в суд.

Галина Шамберина