В Уфе проверят пожарную безопасность торговых комплексов

Исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов поручил городским службам проверить все торговые площадки после пожара в стерлитамакском ТСК «Солнечный». Об экстренных мерах чиновник написал в соцсетях.

«Дал поручения городским службам провести масштабные проверки всех торговых площадок Уфы. Важно выявить риски и устранить их до того, как случится возможная беда»,— заявил господин Шарипов.

Из-за пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке погибли четыре человека.

Подробнее о происшествии — в статье «Солнечный удар».

Идэль Гумеров