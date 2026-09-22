В Новокольцовском на 3 месяца закрыли «Жизньмарт» из-за кишечной палочки

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил на 90 суток деятельность магазина «Жизньмарт» на улице Универсиады, стр. 7. Причиной стали роллы и салаты с бактериями группы кишечной палочки (БГКП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Бактерии выявили в ролле «Снежный» с крабом, ролле «Нежный» с курицей, крабовом салате с рисом и салате «Цезарь XXL».

Проверка также выявила другие нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В магазине были обнаружены насекомые, зафиксировано неудовлетворительное санитарное состояние зоны приготовления кофейных напитков и нарушение условий хранения энергетических напитков. Кроме того, на предприятии не были разработаны и внедрены процедуры на принципах ХАССП, отходы собирались в непромаркированные и незакрывающиеся емкости.

«Последовательность поточности технологических операций при изготовлении свежевыжатых соков не соблюдается: грязные фрукты обрабатываются кухонным инвентарем от кофемашины, а мытье рук сотрудников происходит в одной моечной ванне, установленной в торговом зале»,— говорится в сообщении.

Суд признал владельца магазина — индивидуального предпринимателя Ю. Павлову — виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ) и назначил наказание в виде приостановления деятельности магазина на 90 суток. Отмечается, что постановление направят для исполнения и контроля в службу судебных приставов.

Полина Бабинцева