В Екатеринбурге стартовал VIII театральный фестиваль «Свой-2026»

В Екатеринбурге с 21 по 28 сентября пройдет VIII фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой-2026». Театральная программа будет проходить на нескольких площадках города, включая Дом офицеров, Камерный театр, Театр кукол и Центр современной драматургии (ЦСД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Это формат близкого разговора со зрителем. Многие спектакли вообще идут даже не в зале, а зритель сидит прямо на сцене. Главная особенность, что в таком формате не скрыться за сценографией, спецэффектами, трюками. Здесь настоящая игра, актерское нутро, режиссерская реплика. Вот этим фестиваль отличается от других театральных проектов»,— рассказал на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Илья Марков.

По словам организатора фестиваля, директора Объединенного музея писателей Урала Ирины Евдокимовой, фестиваль стал по-настоящему международным. Особое внимание уделено армянскому спектаклю «Давид Сасунский», который будет показан на армянском языке. Команда гостей-участников фестиваля «Арммоно» решила представить историю о герое армянского эпоса из древней цивилизации. Для понимания сюжета зрителям раздадут пояснительные материалы. «Это очень символичный герой для Армении. Касаемо языка, у нас уже есть опыт — иногда это бывают титры, мы раздаем синопсисы развернутые. Я думаю, зрителю будет интересно перед спектаклем ознакомиться с содержанием и во время спектакля уже наслаждаться той очень эмоциональной, энергичной, пластичной игрой нашего замечательного актера»,— поделилась продюсер, участник фестиваля из Армении Марианна Мхитарян.

Откроет фестиваль спектакль-лауреат Гран-при прошлого года «Петрополь. Часть I. Шинель» по «Петербургским повестям» Николая Гоголя. В программе заявлены спектакли «Капитал» по трудам Карла Маркса в сценической версии Алексея Цветкова и Надежды Кубайлат, «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой, «Запев Мадонны с Пинеги» по произведениям Федора Абрамова, «Небесный тапер» по пьесе Вадима Леванова «Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии», моноспектакль Георгия Иобадзе «Владимир Маяковский "Послушайте"» и другие работы.

София Паникова