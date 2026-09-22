Под Екатеринбургом росгвардейцы обезвредили гранату времен Гражданской войны

Группа разминирования ОМОН обследовала и уничтожила боевую гранату времен Гражданской войны, которую владелец частного дома в Сысертском районе (Свердловская область) обнаружил в полисаднике на своем участке. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Свердловской области.

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О находке мужчина сообщил в полицию, после чего на место направили сотрудников ОМОН «Рассвет». Они установили, что найденный предмет — боевая ручная граната времен Гражданской войны немецкого происхождения с запалом, имеющим следы сильной коррозии.

Гранату вывезли на специализированный полигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности. «Стоит отметить, что вся прилегающая территория была также обследована сотрудниками спецподразделения Росгвардии. В настоящее время на данном участке гражданам ничего не угрожает»,— сообщили в ведомстве.

Полина Бабинцева