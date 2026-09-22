Свердловская филармония представила на крыше новый органный сезон

Свердловская филармония представила в Екатеринбурге новый органный сезон концертом на крыше 15-го этажа жилого комплекса «На Октябрьской» девелопера «УГМК-Застройщик».

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На открытой площадке на высоте около 50 м выступил органист Тарас Багинец. Для концерта использовали мультимедийный орган, воспроизводящий звучание исторических инструментов. Господин Багинец выбрал орган из Роттердама. Музыкант исполнил «Готическую сюиту» французского композитора Леона Боэльмана — «Интродукцию-хорал», «Готический менуэт», «Молитву Святой Деве» и «Токкату».

Площадкой концерта стала эксплуатируемая озелененная кровля здания в центре Екатеринбурга. «Мы находимся на высоте 50 м, отсюда открывается потрясающий вид. С такими видами и такой музыкой это действительно вдохновляющая история»,— отметила коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова. «Любой креативный проект требует креативной подачи. Орган здесь прозвучит совершенно по-особенному. Звучание органа над родным городом — это прекрасно»,— сказал директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

Официальное открытие органного сезона Свердловской филармонии состоится 23 сентября. Первой в новом сезоне выступит французская органистка Мелоди Мишель. Региональная программа проекта стартует 7 октября и охватит 11 площадок в муниципалитетах Свердловской области.

Евгения Яблонская