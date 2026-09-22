Показ фильма «Сумерки» в Удмуртии принес 1,7 млн рублей в первые дни проката

Сборы киноленты «Сумерки» (18+) в Удмуртии с 17 сентября составили 1,7 млн руб. Картину в рамках 223 сеансов посмотрели 3,1 тыс. зрителей. Статистика опубликована в системе «Фонда кино». Фильм занял второе место по сборам в регионе.

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Фото: Temple Hill Entertainment Кадр из фильма

Фото: Temple Hill Entertainment

На первом месте оказался российский кинофильм «Как Иван в сказку попал» (6+). На него за указанный период сходили 7,3 тыс. человек. Картину показали 419 раз. Она собрала немногим больше «Сумерек» — 2 млн руб.

Тройку лидеров с большим отрывом замыкает предсеансовый показ ленты «Человек-паук: Новый день» (12+). Его в кинотеатрах Удмуртии посмотрели 1 тыс. зрителей. Сборы за 17-22 сентября составили 467,8 тыс. руб.

Напомним, 17 сентября спустя почти 20 лет в официальный прокат на российские экраны вернулась сага о вампирах. По словам экспертов, показ старых фильмов-сенсаций всегда востребован, потому в отношении сборов можно ожидать «невероятный результат». Также традиционно каждую осень пользователи социальных сетей вспоминают картину, выкладывая туманные пейзажи под саундтрек первого фильма и разбирая главных героев на мемы.