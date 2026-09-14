Сезон хоа-хоа вернулся на экраны

Сага о вампирах спустя почти 20 лет снова попала в топ российского кинопроката. С начала сентября картина собрала больше 46 млн руб. и заняла седьмое место по кассе. Причем официальный широкий прокат стартует только 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imprint Entertainment Фото: Imprint Entertainment

Пока в статистику попали только специальные показы и предпродажи билетов на будущие сеансы. Повторные релизы старых хитов давно стали отдельной нишей кинопроката. Но даже по ее меркам результат «Сумерек» оказался неожиданным, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Вероника Скурихина:

«Мы смело можем говорить о грандиозном результате. Показ отреставрированных копий хитов прошлых лет в России достаточно распространен. Но есть фильмы-сенсации, всегда востребованные, и "Сумерки" в конкретный отрезок времени показали невероятный результат.

Предположить, что в Москве будут феноменальные продажи первых показов с перфомансами, было легко. Но что фильм по стране, еще не выйдя в прокат, с учетом предпродаж освоит 46 млн руб., — это выдающийся результат, ведь далеко не каждая картина сейчас столько собирает.

У нас есть четкий сегмент перевыпусков, и есть прокатчики, которые блестяще работают с этим форматом. Локомотив — "Иноекино", запустившее эту волну лет 11 назад. Другие прокатчики подхватили знамя и привозят перевыпуски культовых работ. Это сложная ниша, но все, кто в ней работает, знают о существовании "золотых" или даже "бриллиантовых" хитов».

Интерес к саге вернулся не только в кинотеатры.

В августе продажи первой книги Стефани Майер выросли более чем в полтора раза, а в сентябре — почти втрое год к году. Кроме того, каждую осень в соцсетях оживает так называемый «сезон сумерек».

Пользователи выкладывают туманные пейзажи под саундтрек первого фильма и снова разбирают на мемы главных героев — Беллу и Эдварда. С чем связан новый ренессанс «Сумерек», ответил продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Я бы назвал это силой соцсетей. То, что мы видим, — культовая история, как в свое время было принято смотреть под Новый год "Гарри Поттера". Несмотря на своеобразность фильмов, тренд продолжается, и каждую осень перед Хэллоуином "Сумерки" становятся способом повспоминать беззаботные времена.

Компании и блогеры это обыгрывают. И главное — тренд заметен не только в России. Народ ходит, получаются хорошие истории и с точки зрения монетизации, и с точки зрения того, что сага все еще живет».

В 2025 году все пять частей киносаги повторно выпустили в США — первые показы собрали около $1,5 млн.

В России сагу тоже будут возвращать по частям: «Новолуние» выйдет в октябре, «Затмение» — в ноябре, а последний фильм доберется до кинотеатров в феврале 2027 года.

Андрей Дубков