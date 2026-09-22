«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения девяти населенных пунктов Тюменской области

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 10 кВ, которая участвует в электроснабжении части жителей поселка Московский, а также восьми дачных и садоводческих кооперативов Тюменского муниципального округа. В ходе работ энергетики почти в два раза увеличили максимальную токовую нагрузку и пропускную способность ЛЭП.

Специалисты смонтировали три километра современного самонесущего изолированного провода большего сечения. Такой провод обладает повышенной прочностью и устойчивостью к сильному ветру, гололедообразованию и налипанию снега. Также сотрудники компании установили 40 новых железобетонных опор ЛЭП взамен деревянных.

Часть трассы энерготранзита проходит по труднодоступной территории, поэтому для выполнения работ энергетики проложили порядка одного километра временной дороги по болотистой местности. Участок из 48 полимерных настилов позволил доставить персонал и оборудование, а также обеспечить проезд спецтехники к месту проведения работ.

Третья очередь масштабного проекта «Россети Тюмень» по обновлению распределительных сетей в Тюменском муниципальном округе охватывает 26 населенных пунктов. Системная модернизация энергообъектов существенно повышает устойчивость инфраструктуры к погодным аномалиям и позволяет избегать продолжительных технологических нарушений.

АО «Россети Тюмень»