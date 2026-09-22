В Удмуртии опровергли фейк о переоборудовании подземных паркингов в убежища

Документ о переоборудовании частных паркингов и других подземных пространств для нужд гражданской обороны (ГО) в Удмуртии назвали фейком. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики. Указ, якобы подписанный врио главы Удмуртии Ольгой Абрамовой, направили в СМИ 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

Указ опровергли в администрации главы и правительства региона. Введение таких мер не планируется. «Распространение ложных указов о переоборудовании паркингов под нужды ГО — это циничная манипуляция. Авторы таких вбросов намеренно играют на страхах людей»,— отметила руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Напомним, ранее в республике назвали фейковым указ о создании в республике тылового военно-медицинского кластера из ряда государственных медицинских учреждений.