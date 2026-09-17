В Удмуртии опровергли сообщения о переоборудовании больниц под военные госпитали

В Удмуртии опровергли распространяющийся в соцсетях документ о якобы создании в республике тылового военно-медицинского кластера. Согласно фальшивому указу, ряд государственных медицинских учреждений должны были переоборудовать в тыловые и эвакуационные госпитали, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

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В документе также указано, что контроль за его исполнением возложен на заместителя председателя правительства Удмуртии Татьяну Чуракову. Эта формулировка содержит фактическую ошибку: Татьяна Чуракова исполняет обязанности председателя правительства региона.

Распространенный указ отсутствует на официальном сайте главы и правительства Удмуртии. В ЦУР назвали документ фейковым и призвали жителей проверять подобные сообщения по официальным источникам.

«Дезинформация сейчас поставлена на поток. Она генерируется конвейерно, по шаблонам и без предварительной проверки фактов, так как рассчитана на быстрый массовый вброс»,— резюмировала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина.

Раннее, в Удмуртии назвали фейком документ об участках для голосования в военкоматах