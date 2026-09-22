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Первое заседание нижегородского заксобрания VIII созыва намечено на 29 сентября

Законодательное собрание Нижегородской области восьмого созыва, по предварительным данным, соберется на первое заседание 29 сентября. Такую дату называют источники, знакомые с ситуацией.

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Согласно закону, первое заседание должно состояться не позднее чем на тридцатый день со дня избрания заксобрания в правомочном составе. Открывать его будет старейший по возрасту депутат. В оргкомитет по подготовке первого заседания войдут старейший депутат, представители групп депутатов-одномандатников и представители депутатов, избранных по партспискам.

Выборы в восьмой созыв нижегородского парламента прошли 18-20 сентября. Во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России».

По спискам в заксобрание пройдут пять партий: «Единая Россия» (набрала 52,97% голосов), КПРФ (15,8%), ЛДПР (11,52%), «Новые люди» (8,91%) и «Справедливая Россия» (7,13%).

Галина Шамберина