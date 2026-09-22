В Екатеринбурге появились классики с логотипом «Ъ-Урал» от БК УГМК

В парке Зеленая Роща в Екатеринбурге в рамках нового городского проекта женского баскетбольного клуба УГМК «20 прыжков до победы», запущенного в преддверии юбилейного сезона, появились классики из 20 клеток с логотипом «Коммерсантъ-Урал».

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Их оформили в фирменных цветах БК УГМК. Каждая клетка символизирует один шаг команды к 20-му чемпионскому титулу. «"20 прыжков до победы" — это способ по-новому взглянуть на привычные места Екатеринбурга и объединить две культуры: баскетбольную и городскую. Классики становятся символом движения вперед: каждый прыжок — еще один шаг к главной цели сезона»,— сообщили в пресс-службе БК УГМК.

Проект реализуется совместно с ведущими СМИ Екатеринбурга. Аналогичные классики появятся в других парках Екатеринбурга — в парке имени Чкалова, парке 50-летия ВЛКСМ, парке XXII Партсъезда, парке Маяковского, сквере имени А. Е. Канделя, саду Энгельса, парке Павлика Морозова и летнем парке Уралмаш.

Проект «20 прыжков до победы» продлится до первой домашней игры БК УГМК, которая состоится 5 октября в ДИВСе.

Напомним, в минувшем сезоне БК УГМК завоевал 19-й титул чемпиона России, победив в финальной серии до трех побед курское «Динамо» со счетом 3:1.

Полина Бабинцева