В Сызрани Самарской области явка на выборы была на 22% выше, чем в 2021 году

В Сызрани Самарской области явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ и Самарской губернской думы, по предварительным данным, составила 67, 6%. Об этом сообщил глава города Сергей Володченков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«На всех избирательных участках в течение трех дней отмечалась высокая активность»,— отметил градоначальник.

Для сравнения, на аналогичных выборах 2021 года явка в Сызрани составила 45%.

Итоговая явка в Самарской области в этом году достигла 54, 96%, что на 11% выше, чем на выборах 2021 года. Избирательная комиссия региона сегодня, 22 сентября, признала выборы депутатов Госдумы состоявшимися, а результаты выборов — действительными.

Сабрина Самедова