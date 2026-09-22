В Сызрани Самарской области явка на выборы была на 22% выше, чем в 2021 году
В Сызрани Самарской области явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ и Самарской губернской думы, по предварительным данным, составила 67, 6%. Об этом сообщил глава города Сергей Володченков.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«На всех избирательных участках в течение трех дней отмечалась высокая активность»,— отметил градоначальник.
Для сравнения, на аналогичных выборах 2021 года явка в Сызрани составила 45%.
Итоговая явка в Самарской области в этом году достигла 54, 96%, что на 11% выше, чем на выборах 2021 года. Избирательная комиссия региона сегодня, 22 сентября, признала выборы депутатов Госдумы состоявшимися, а результаты выборов — действительными.