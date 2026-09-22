Избирком Самарской области признал выборы состоявшимися

Избирательная комиссия Самарской области признала выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва состоявшимися, а результаты выборов — действительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Согласно данным облизбиркома, на участках в регионе работали более 6 000 наблюдателей и 101 журналист, на 925 избирательных участках были установлены камеры видеонаблюдения, оставшиеся избирательные участки были оборудованы средствами видеорегистрации.

«Информационный фон был достаточно стабильным»,— отметил глава избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев.

20 сентября ведомство сообщило об одном факте нарушения: избиратель проголосовал как за себя, так и за другого избирателя. По информации избиркома, бюллетени выдала член УИК № 0809, предложенная в состав комиссии от отделения КПРФ. Участковая избирательная комиссия отстранила члена комиссии от работы с бюллетенями. Составлен акт, фиксирующий обстоятельства нарушения.

Итоговая явка избирателей составила 54,96%, что на 11% выше, чем на аналогичных выборах 2021 года.

Подробнее о том, кто получил мандаты — в материале «Ъ-Волга» «Коммунист получил новый пятилетний срок».

Сабрина Самедова