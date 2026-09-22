Тюменца приговорили к 22 годам колонии за изнасилование ребенка и заражение ВИЧ

Тобольский районный суд приговорил местного жителя к 22 годам лишения свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, в результате которых она заразилась ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, преступления совершались с октября 2021 года по июнь 2022 года. Мужчина, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Впоследствии она заразилась ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, мужчина требовал от потерпевшей отправлять ему через Telegram фотографии и видео с обнаженным телом. Опасаясь угроз, девочка отправила не менее 10 видеозаписей и 10 фотографий. Осужденный также самостоятельно снимал происходящее.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней и использовании ее для изготовления порнографических материалов (п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ). По совокупности преступлений мужчине назначено 22 года лишения свободы: первые три года — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с осужденного 2 млн руб. в пользу несовершеннолетней в качестве компенсации морального вреда.

В суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что познакомился с потерпевшей в интернете и был уверен, что ей 19 лет. По его словам, все происходило по обоюдному согласию.

Полина Бабинцева