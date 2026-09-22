В Удмуртии продажи топлива вернулись к обычному объему заправки

На автозаправочных станциях Удмуртии 21 сентября реализовали 1,5 тыс. т топлива, в том числе 960 т бензина. Объемы продаж соответствуют показателям аналогичного периода 2025 года, сообщили в региональном минпромторге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве также отметили сокращение очередей и среднего объема одной покупки. Если в начале прошлой недели автомобилисты в среднем заправляли около 30 л, то к 21 сентября объем транзакции вернулся к привычным 18 л.

Ранее, минпромторг Удмуртии сообщил, что на фоне перебоев с топливом в середине сентября поставки бензина в республику увеличили на 34,5% относительно начала месяца. 18 сентября в регионе сообщали о реализации почти 1,1 тыс. т бензина за сутки при общем объеме поставки топлива 1,6 тыс. т. Ежедневные поставки бензина тогда превышали 1 тыс. т при минимальной потребности региона в 900 т.