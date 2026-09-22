Власти Сысерти нашли инвестора для реализации масштабного проекта КРТ

Власти Сысертского муниципального округа (Свердловская область) определили подрядчика для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) стоимостью не менее 5 млрд руб. Как сообщает «РБК Екатеринбург», победителем конкурса стала компания «Удс Оастерейн Эстейт», которая была единственным участником торгов. Проект будет связан со спортом, туризмом или рекреацией на участке площадью 558,9 тыс. кв. м в районе села Кашино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Земля расположена между трассой М-5 «Урал» и гольф-курортом Pine Creek Resort. Ранее территория входила в состав лесного фонда, однако была переведена в категорию рекреации, что позволило разрешить капитальное строительство. На участке допустимы объекты культурно-досугового назначения, медицинские учреждения, гостиницы и спортивные сооружения высотой до пяти этажей, а также размещение каркасных домов без фундамента.

ООО «Удс Оастерейн Эстейт» зарегистрировано в июле 2026 года. Основной профиль деятельности — строительство зданий, дополнительным направлением выступает управление недвижимостью. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами компании являются Елизавета Ходжа (40%) и Игорь Алтушкин (60%).

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских сообщил изданию, что инвестору предстоит с нуля возвести инфраструктуру и подвести коммуникации. Общий срок реализации проекта составляет 15 лет.