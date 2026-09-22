В Казани вынесли приговор по делу финансовой пирамиды Frendex

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор по делу финансовой пирамиды Frendex. Подсудимые получили до 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

7 лет колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. суд назначил Алексею Тришакову. Андрей Лобанов и Рамис Миндияров получили 6 лет колонии со штрафами в 200 тыс. руб. Азат Насыбуллин — 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб.

Алексея Богомолова приговорили к 5,5 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. руб., но освободили от отбывания наказания из-за отбытия срока в период ареста.

Против всех подсудимых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2020 по август 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени зарегистрированной в Эстонии компании, путем обмана похитили деньги жителей 11 регионов. Первые заявления в полицию поступили в августе 2021 года, сумма ущерба составила 134 млн руб.

Frendex с 2017 года позиционировал себя как закрытый клуб для инвесторов, предлагая ежедневный доход до 2%. В августе 2021 года основатель проекта объявил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат средств до 15 октября.

Влас Северин