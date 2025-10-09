Изумрудный друг

В Казани приступили к рассмотрению уголовного дела против пяти участников финансовой пирамиды Frendex спустя три года после первых задержаний. Один из подсудимых заявил, что он невиновен и попросил вернуть дело на дополнительное расследование в прокуратуру. По данным следствия, организаторы схемы похитили 135 млн руб. у 300 граждан. Участники пирамиды создали 23 офиса, которые работали в различных регионах России. Еще четверо обвиняемых проходят по отдельному производству. Эксперты считают, что участникам пирамиды грозит до 10 лет лишения свободы, а гражданам вряд ли удастся вернуть похищенные средства.

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ В Казани начался суд над участниками пирамиды Frendex, обвиняемых в краже 135 млн

Фото: Диана Соловьёва, Коммерсантъ

В Вахитовском суде Казани начался процесс над организаторами финансовой пирамиды Frendex. На скамье подсудимых пятеро обвиняемых: Алексей Тришаков, Азат Насыбуллин, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов и Андрей Лобанов. Против всех возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Организаторы финансовой пирамиды обвиняются в хищении свыше 135 млн руб. у 300 россиян. Никто из фигурантов вину не признал.

На заседании отсутствовали родственники обвиняемых. Адвокат Азата Насыбуллина ходатайствовал о возвращении дела прокурору на дополнительное расследование. Сам обвиняемый в ходе заседания сообщил, что в августе 2023 года ему было предъявлено обвинение без участия адвоката, включая назначенного судом, что нарушило его права. По словам обвиняемого, его адвокаты находились в отпусках. Азат Насыбуллин также заявил, что в материалах дела недостаточно доказательств его причастности к финансовой пирамиде.

— Вы хотите, чтобы больше нашли доказательств вашей вины, да? — спросил судья.

— Я считаю, что их вообще нет... Все выдумано и является оговором, — ответил обвиняемый.

Ранее Азат Насыбуллин имел статус свидетеля, однако позднее был признан обвиняемым. Подсудимый также указал, что сумма ущерба определена неверно, так как не проводилась экономическая экспертиза, следовательно, дело необходимо вернуть. Ходатайство поддержал еще один адвокат, остальные трое и гособвинитель возражали. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

Согласно материалам следствия, с мая 2020 года по август 2021 года организаторы пирамиды похищали денежные средства жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей, Ханты-Мансийского АО и Красноярского края. Основателями пирамиды являются Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин. По данным следствия, господин Пичугин совместно с неустановленными лицами зарегистрировал шесть доменов с названием Frendex в Эстонии, США, Германии и на Виргинских островах.

Руслан Пичугин также привлек Алексея Тришакова, Азата Насыбуллина и Рамиса Миндиярова в схему и назначил их «изумрудными директорами» арендованных офисов в Казани. Алексей Богомолов и Андрей Лобанов возглавляли филиал Frendex в Марий Эл. Господин Богомолов ранее работал инженером-программистом гимназии имени А.С. Пушкина в Йошкар-Оле. Андрей Лобанов являлся директором архитектурного бюро ООО «Магнат». Согласно данным Rusprofile, выручка этой фирмы в 2024 году составила 15 млн руб.

В регионах России функционировали 23 офиса Frendex. Инвесторам обещали высокий доход с платформы Frendex. Фактически же схема действовала по принципу финансовой пирамиды, где выплаты производились за счет постоянных вложений новых участников. В 2021 году ключевая ставка ЦБ РФ составляла 8,5% годовых. Организаторы Frendex, по данным следствия, предлагали инвесторам доходность в 30% за 120 дней, что свидетельствует о признаках мошенничества.

Гособвинитель пояснил, что участники схемы внедрили на платформе собственную виртуальную валюту FX, эквивалентную одному доллару США, которая использовалась для отображения внесенных средств в личных кабинетах пользователей. В августе 2021 года организаторы ограничили доступ вкладчиков к своим аккаунтам и запретили вывод средств. Прокурор добавил, что участники пирамиды вводили дополнительные продукты вроде FX Auto и FX Home, предполагающие покупку автомобиля или объекта недвижимости всего за 35% от их реальной стоимости спустя некоторое время после внесения вклада.

Первых двух подозреваемых задержали еще в сентябре 2022 года и поместили под стражу. Остальные трое фигурантов были задержаны в феврале 2023 года. Всего в рамках одного производства объединено 12 уголовных дел, заведенных с сентября 2021 по апрель 2022 года подразделениями МВД десяти регионов страны. Минимальная сумма ущерба пострадавшего по уголовному делу составляет 35 тыс. руб., максимальная — 2,5 млн руб. Объем материалов уголовного дела достиг 187 томов. Предварительное следствие продолжалось почти 41 месяц.

В отношении еще четырех фигурантов ведется отдельное производство. Основатели пирамиды Руслан Пичугин и Дмитрий Чечулин были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным «Ъ Волга-Урал», оба фигуранта находятся в Италии. Другая обвиняемая, бывшая казанская телеведущая ТНВ Эльвира Мадиярова, находится в тюрьме для экстрадиции в Турции, рассказал «Ъ Волга-Урал» старший следователь по ОВД старшей части главного следственного управления МВД по Татарстану Илфир Мухамадиев. Ее отец Табриз Ахтямов вернулся в Россию. Сейчас идет ознакомление с материалами дела на 80 томов против господина Ахтямова.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что подсудимым может грозить до 10 лет тюрьмы. Он отметил, что в последние годы суды практически не выносили оправдательные приговоры по аналогичным делам.

«Потерпевшие, как правило, очень редко могут рассчитывать на исход дела в свою пользу, мошенники используют сложные схемы увода средств, поэтому самый лучший метод — подстраховать себя еще на входе в такие "пирамиды"», — рассказал Дмитрий Горбунов.

Привлечь к ответственности фигурантов, находящихся за границей, будет проблематично, на это могут уйти годы, поскольку у правоохранительных органов находится в разработке много похожих дел, считает господин Горбунов.

Диана Соловьёва