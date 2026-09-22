На реконструкцию аэропортового комплекса Йошкар-Олы выделили 988,7 млн руб. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На модернизацию аэропорта Йошкар-Олы выделили 989 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ На модернизацию аэропорта Йошкар-Олы выделили 989 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Проект включает строительство перрона с жестким покрытием стоимостью 344 млн руб., патрульной дороги за 188,3 млн руб. и другие работы. Завершить их планируют до 29 октября 2027 года.

Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация».

В апреле глава Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что работы шли с опережением графика.

Анна Кайдалова