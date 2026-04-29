Реконструкцию взлетной полосы аэропорта Йошкар-Олы завершат в 2027 году

В Марий Эл реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев на сессии Государственного Собрания.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Зайцева, реконструкция идет с опережением, объект готов на 42%.

Он также напомнил, что ранее в аэропорту был введен новый терминал с пропускной способностью около 400 пассажиров в час.

Анна Кайдалова