Реконструкцию взлетной полосы аэропорта Йошкар-Олы завершат в 2027 году
В Марий Эл реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Йошкар-Олы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев на сессии Государственного Собрания.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам господина Зайцева, реконструкция идет с опережением, объект готов на 42%.
Он также напомнил, что ранее в аэропорту был введен новый терминал с пропускной способностью около 400 пассажиров в час.