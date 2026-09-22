Александр Пушкин стал председателем Самарского областного суда

Александр Пушкин получил положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей Верховного суда (ВС) РФ на пост председателя Самарского областного суда. Решение принято с учетом позиции главы ВС России Игоря Краснова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Александр Пушкин является уроженцем Свердловской области. Он начал карьеру в судебной системе в 2008 году. Изначально Александр Пушкин занял пост мирового судьи в Кимовском районе Тульской области. До последнего времени он работал судьей Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве.

Предшественник Александра Пушкина на посту руководителя Самарского областного суда Вадим Кудинов продолжил карьеру в Калужском облсуде. После его ухода долгое время обязанности главы облсуда в Самаре исполнял Александр Шилов, но он покинул должность после того, как Генпрокуратура предъявила ему антикоррупционный иск.

Георгий Портнов