Коммунист получил новый пятилетний срок

В Самарской области представители «Единой России» на выборах депутатов Госдумы выиграли в четырех одномандатных округах из пяти. Победу в Тольяттинском округе одержал коммунист Леонид Калашников, которому вновь прочат место главы комитета по делам СНГ в новом созыве Госдумы, а вот его однопартийцу Михаилу Матвееву придется вернуться в кресло депутата областного парламента — выборы по Промышленному округу он проиграл Александру Живайкину из партии власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На выборах депутатов в Госдуму в Самарском одномандатном округе № 159 после обработки 100% бюллетеней выиграл бывший врио замгубернатора Самарской области Александр Фетисов от «Единой России» (56, 15%). На втором месте — зампред Самарской губернской думы Алексей Лескин от КПРФ (15, 68%). До декабря 2024 года этот округ представлял Александр Хинштейн, ныне губернатор Курской области. Победа господина Фетисова была ожидаемой. Пределом политических амбиций его основного «конкурента» коммуниста Лескина, судя по всему, давно является кресло депутата Самарской губернской думы, куда он попал и на этот раз по списку своей партии.

Эксперты изначально оценивали его роль как «техническую». Что же касается победителя — Александра Фетисова, то он после многих лет работы в структурах исполнительной власти возвращается во власть законодательную, сразу же получив мандат депутата федерального парламента. На его итоговый результат не повлияли даже довольно непростые отношения с главой региона Вячеславом Федорищевым. В апреле господин Фетисов покинул пост вице-губернатора Самарской области, проработав в органах исполнительной власти Самарской области более десяти лет. Еще одним новым депутатом Госдумы от Самарской области станет Герой России, помощник губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по вопросам безопасности Денис Портнягин, одержавший победу в Красноглинском округе. Бывший военнослужащий Сил специальных операций набрал 69, 04% — лучший результат среди всех победивших единороссов в регионе. Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Наталья Боброва получила гораздо меньше — 12, 94 %, глава регионального отделения партии «Новые люди» и депутат областного парламента Роман Маркаров — 6, 17% голосов. Ранее избиравшийся в Госдуму по этому округу единоросс Виктор Казаков на этот раз не участвовал в кампании. Старожил пяти предыдущих думских созывов фактически закончил свою политическую карьеру. А вот Леонид Калашников, несмотря на итоговые результаты, не без труда отстоял кресло депутата госдумы по Тольяттинскому одномандатному округу.

Ожидалось, что никакого сопротивления господину Калашникову, которому вновь прочат место председателя комитета по делам СНГ в новом созыве парламента, его конкурент из «Единой России» главврач пятой горбольницы Олег Сакеев не окажет, но на деле у высокопоставленного коммуниста возникли сложности. Согласно официальным данным облизбиркома, Леонид Калашников обошел господина Сакеева достаточно уверенно (38,62 против 21,68% голосов). По данным «Ъ-Волга», после обработки первых бюллетеней главврач набирал больше голосов и в штабе коммуниста даже возникла легкая паника.

В Жигулевском избирательном округе № 162 все предсказуемо. Выборы там уверенно выиграл член Госдумы предыдущего созыва и президент ГК «Тяжмаш» Андрей Трифонов (65, 78%). Депутат областной думы от КПРФ Михаил Усов набрал 13, 01% и занял второе место. Василий Гутник от ЛДПР получил 6, 22% голосов избирателей.

Самая же сложная борьба за депутатский мандат развернулась в Промышленном одномандатном округе № 163. Депутат Государственной думы минувшего созыва Михаил Матвеев (КПРФ) уступил победу кандидату от «Единой России», депутату Самарской губернской думы Александру Живайкину. Единоросс набрал 41, 57 % голосов, коммунист — 30, 25%. Третьим стал Максим Венедиктов от ЛДПР (8, 94 %). Михаил Матвеев в своем Telegram-канале отказался признавать поражение, заявив, что результаты сфальсифицированы. Впрочем, в фальсификации итогов голосования по этому округу пять лет назад во время выборов депутатов думы восьмого созыва обвиняли и самого господина Матвеева. Тогда он обошел своего конкурента из ЕР и депутата Госдумы седьмого созыва от этого округа Игоря Станкевича всего на три тысячи голосов. Герой России Станкевич пытался оспорить итоги в облизбиркоме, но в комиссии в удовлетворении его жалоб отказали. Теперь Михаил Матвеев вернется в кресло депутата Самарской губдумы, которое он занимал с 2007 по 2021 год. Политик возглавляет региональный партсписок КПРФ.

Евгений Чернов