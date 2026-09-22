Свердловчанку будут судить за поджог организации, помогающей участникам СВО

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая подожгла два здания по указке телефонных мошенников. Одним из объектов стало помещение общественной организации «Искра жизни», помогающей участникам СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

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По версии следствия, в январе 2026 года женщина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ, убедили ее, что от ее имени оформляют кредиты и переводят деньги за границу. Под психологическим давлением она оформила кредиты в нескольких банках и заложила ценности в ломбарде.

Затем «куратор» дал ей новое задание — поджечь два здания на улице Вогульской в Нижнем Тагиле: помещение общественной организации «Искра жизни» и здание ООО «Нижнетагильский холодильник». Согласно материалам дела, женщина купила канистры, бензин и зажигалки, разбила окна и подожгла помещения. После этого она сняла произошедшее на телефон.

В результате пожара организации «Искра жизни» причинен ущерб в размере 1,09 млн руб. Были уничтожены вещи, предназначенные для участников СВО. Ущерб ООО «Нижнетагильский холодильник» составил 92,8 тыс. руб.

После задержания женщина признала вину. Она пояснила, что действовала под психологическим давлением и боялась за жизнь своих детей. Ей предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Полина Бабинцева