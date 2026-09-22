Администрацию Камышлова обязали ускорить расселение 24 аварийных домов

Прокуратура через суд добилась сокращения сроков расселения 24 аварийных домов в Камышловском районе, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Обязанность ускорить расселение возложена на администрацию Камышловского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки было установлено, что признанные аварийными дома подлежат сносу с расселением до 2030-2037 годов — эти сроки были установлены распоряжениями администрации. В ходе совместного обследования с Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области был сделан вывод, что нынешнее состояние домов представляет опасность для жильцов. Это также подтверждается актами технического обследования домов, подготовленными специализированными организациями.

После этого был направлен иск об обязании администрации сократить сроки расселения до разумных временных пределов. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.

Ирина Пичурина