Перед смертью экс-мэр Самары отдал 15 млн рублей за помилование дочери

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья перед своей гибелью продали дачу более чем за 22 млн рублей, чтобы добиться освобождения осужденной дочери Людмилы. Из этой суммы 15 млн рублей они передали Магде Метревели — дочери обвиняемой по делу Таисии Киселевой и сестре Дмитрия Метревели, который также является фигурантом уголовного дела. Об этом 22 сентября в Самарском областном суде рассказала сама Людмила Тархова, проходящая потерпевшей по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Дочь бывшего мэра Самары осудили за вымогательство 200 млн рублей у зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева. По ее словам, первоначально она сама направила прошение о помиловании на имя президента весной 2024 года, но получила отказ.

Позднее с аналогичным ходатайством выступили Виктор и Наталья Тарховы. После этого родители сообщили дочери, что решение о помиловании якобы принято, однако документа на руках у них не было — его, как утверждает Людмила со ссылкой на родителей, ктото скрыл.

Второе прошение осужденная подала уже после убийства Виктора и Натальи Тарховых, но вновь получила отказ. При этом, как отметила Людмила Тархова, в усилиях по пересмотру дела ее родителям активно помогала внучка Екатерина, которая сопровождала их в поездках. Именно тогда, по ее словам, в истории и появилась Магда Метревели.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года после исчезновения супругов. В совершении преступления была заподозрена внучка погибших Екатерина Тархова: после задержания она призналась, что действовала совместно с Дмитрием Метревели, а план убийства разработала его мать Светлана. Жертв отравили, тела расчленили, останки заморозили жидким азотом и раскидали по мусорным контейнерам.

Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за границей и объявлены в международный розыск. Таисия Киселева, приходящаяся родственницей Метревели, обвиняется в краже автомобиля Натальи Тарховой: по версии следствия, она выдала себя за погибшую супругу эксмэра, чтобы продать Toyota RAV4.

Екатерина Тархова арестована. Таисия Киселева находится под домашним арестом.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Убийца, к гадалке не ходи».

Георгий Портнов