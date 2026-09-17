Убийца, к гадалке не ходи

В Самарском областном суде в ходе рассмотрения дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой 17 сентября допросили их дочь и мать главной подозреваемой Людмилу Тархову, признанную потерпевшей. Она сообщила суду, что организатором преступления считает знакомую ее «ведомой» дочери Светлану Метревели. Кроме того, со слов потерпевшей, причастным к случившемуся может быть зампред Самарской губернской думы Александр Милеев, который якобы занимал деньги у экс-мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Портнов Фото: Георгий Портнов

В начале своего судебного допроса Людмила Тархова огласила имена людей, которые, как она считает, были недругами ее отца. В ее списке значатся бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, победивший Виктора Тархова на выборах мэра города в 2010 году, и зампредседателя Самарской губернской думы седьмого созыва Александр Милеев, который якобы занимал деньги у отца и может быть причастным к случившемуся. Людмила Тархова в 2022 году признана виновной в вымогательстве 200 млн руб. у господина Милеева и отбывает за это семилетний срок. Как выяснили следователи, она пыталась получить от политика деньги за неразглашение компрометирующих его сведений. Дочь бывшего мэра свою вину не признала.

Бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до января 2025 года. В феврале прошлого года по подозрению в преступлении из корыстных побуждений задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Останки убитых так и не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города. Предполагаемой сообщнице Екатерины Тарховой, пенсионерке Таисии Киселевой, которая находится под домашним арестом, вменяют в вину кражу, так как она, по версии следствия, помогла продать автомобиль Натальи Тарховой. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске. Рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой и ее предполагаемых сообщников началось 22 мая этого года.

Судья Ксения Мельникова попросила Людмилу Тархову перейти к рассказу о событиях конца 2024 года, когда Виктор Тархов и его супруга пропали.

Дочь экс-мэра Самары считает организатором убийства «матерую преступницу» Светлану (Нателлу) Метревели из Грузии. Екатерина Тархова рассказывала матери, что потратила на гадалок более 30 млн руб., из-за чего у нее накопился долг перед приятельницей Светланой Метревели, которая помогала оплачивать услуги за счет собственного имущества. Метревели требовала вернуть деньги и оказывала «моральное и даже физическое воздействие». Мать рассказала, что дочь из страха за свою жизнь и жизнь маленького сына согласилась убить родных. Людмила Тархова назвала семью Метревели сатанистами («Международное движение сатанизма» признано в РФ экстремистским и запрещено) и предположила, что убийство могло носить ритуальный характер. Потерпевшая обратила внимание, что, со слов дочери, головы Виктора и Натальи Тарховых были отрублены и захоронены отдельно. При этом, как утверждает Людмила Тархова со ссылкой на свою дочь Екатерину, их точное место захоронения может быть известно Бичико Метревели — отцу Дмитрия Метревели.

Людмила Тархова уверена, что у Екатерины были шансы спасти бабушку и дедушку. На этапе следствия в интервью телеканалу «Россия» сама обвиняемая заявляла, что не планировала убивать родных, а лишь хотела получить их имущество, чтобы рассчитаться по долгам. Вещество, приведшее к смерти четы Тарховых, требовалось для того, чтобы затуманить рассудок родных и подсунуть им на подпись документы.

Сильное влияние на дочь, как уверяет Людмила Тархова, оказал супруг-израильтянин Влад Пасек. Внучка экс-мэра после замужества, со слов потерпевшей, перестала посещать храм и начала часто просить деньги и драться с родными.

Людмила Тархова рассказала, что от матери Светланы Метревели Таисии Киселевой дочь получила некий яд в бутылке, чтобы подмешивать его в еду и напитки дедушке и бабушке. Позже племянник Светланы Метревели Дмитрий привез из Грузии капсулы с мефедроном, чтобы насильно давать их супругам. В квартиру бывшего мэра Самары Дмитрий Метревели проник ночью — его впустила Екатерина Тархова. Смерть Виктора Тархова, предположительно, наступила в ночь на 31 декабря в промежутке с 22:00 до 23:00, а Наталья Тархова умерла через несколько дней — 3 января, примерно в то же время суток. Дочь отправила Светлане Метревели фото, чтобы отчитаться.

Убив родственников, Екатерина Тархова продолжала выполнять поручения Светланы Метревели, но одно из них она выполнять отказалась — ехать за наркотиками для Дмитрия Метревели. Со слов Людмилы Тарховой, дочь потом рассказывала ей, что после того, как дедушка и бабушка умерли, она, находясь на кухне, слышала, как Дмитрий Метревели в комнате пилой расчленяет тела. После совершения преступления он улетел в Грузию. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Людмила Тархова считает, что Таисию Киселеву нужно судить не только за мошенничество, а как минимум еще и за изготовление или приобретение яда.

Допрос Людмилы Тарховой закончить не удалось. Спустя два с половиной часа ответов на вопросы гособвинения, который даже пришлось прервать на час, свидетель ходатайствовала о его переносе на следующее заседание, сославшись на плохое самочувствие. Суд поддержал ее просьбу. Заседание продолжится 22 сентября. Вопросы Людмиле Тарховой зададут прокурор и адвокаты обвиняемых.

Сабрина Самедова, Георгий Портнов