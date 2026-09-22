Власти Удмуртии прокомментировали торги на курс основ мобилизации для чиновников

Власти Удмуртии прокомментировали торги на обучение чиновников основам мобилизационной подготовки в РФ. Курс «Мобилизационная подготовка в органах местного самоуправления» — часть регулярной работы администрации главы и правительства республики. Обучение начали проводить задолго до начала СВО, с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Президент России Владимир Путин и другие официальные лица неоднократно подчеркивали: мобилизация в стране не планируется. Такие публикации не соответствуют действительности и направлены на создание паники в обществе»,— говорится в сообщении.

Речь идет не о подготовке чиновников к мобилизации или военному положению, а о плановом повышении квалификации, подчеркнули в пресс-службе. Ежегодно в Удмуртии по программе в среднем обучаются 10-20 государственных и муниципальных служащих.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что администрация главы Удмуртии направит 353,3 тыс. руб. на программу повышения квалификации «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Она рассчитана на 48 академических часов. По техзаданию, к курсу планируется привлечь 20 государственных и муниципальных служащих. Форма обучения — очная.

Среди модулей программы — перевод экономики РФ на работу в условиях военного времени, организация мобилизационного планирования, воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, защита сведений, составляющих гостайну, и контроль мобилизационной подготовки.