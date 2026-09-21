На обучение чиновников в Удмуртии основам мобилизации направят 350 тысяч рублей

Администрация главы Удмуртии направит 353,3 тыс. руб. на обучение чиновников основам мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Программа повышения квалификации называется «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Она рассчитана на 48 академических часов. Обучение продлится до 5 декабря. По техзаданию, к курсу планируется привлечь 20 государственных и муниципальных служащих. Форма обучения — очная.

Среди модулей программы — перевод экономики РФ на работу в условиях военного времени, организация мобилизационного планирования, воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, защита сведений, составляющих гостайну, и контроль мобилизационной подготовки.

Обучение финансируется из бюджета Удмуртии. Контракт был размещен 10 сентября. Заявки принимались в течение 11 дней. Подрядчика должны были определить чуть позднее, 23 сентября, однако из протокола подведения итогов следует, что аукцион признан несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка.