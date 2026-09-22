Руководителем правительства Башкирии может стать вице-премьер Александр Шельдяев

Исполняющим обязанности премьер-министра Башкирии завтра может быть назначен вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили информированные источники. По их данным, кроме господина Шельдяева, на эту должность также рассматривался первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», премьер-министр Башкирии Андрей Назаров победил на дополнительных выборах в Курултай республики по Кизильскому одномандатному округу. По данным собеседников «Ъ-Уфа», господин Назаров, вероятно, возглавит парламент республики.

Олег Вахитов