Глава кабмина Башкирии Андрей Назаров избран депутатом Курултая

Премьер-министра Башкирии Андрей Назаров победил на дополнительных выборах в Курултай республики по Кизильскому одномандатному округу. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Башкирии. В выборах глава кабмина участвовал как кандидат от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Назаров уйдет из правительства в региональный парламент

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Андрей Назаров уйдет из правительства в региональный парламент

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

56-летний политик получит мандат, который оставила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина — она намерена перейти в Госдуму.

Кизильский округ включает в себя населенные пункты Абзелиловского и Баймакского районов. Конкуренцию премьер-министру составляли самовыдвиженцы Михаил Коровин и Рустам Салихов, Азат Маматов от ЛДПР и Александр Зубко от «Справедливой России». Данные о количестве и проценте избирателей, проголосовавших за кандидатов, в базе данных ЦИК не опубликованы.

Идэль Гумеров