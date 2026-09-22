Машина скорой с беременной из Кургана перевернулась при ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Малышева произошло ДТП при участии автомобиля скорой помощи, который вез беременную женщину из Кургана, сообщили в минздраве Свердловской области. По предварительным данным, скорая столкнулась с кроссовером, после чего опрокинулась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Женщина находится на 33-34 неделе беременности — в сопровождении медсестры ее транспортировали в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Тяжело пострадавших нет — на месте работали пять бригад скорой помощи Екатеринбурга, включая две реанимационные. Сейчас одна оказывает помощь беременной пациентке и проводит ее эвакуацию, вторая работает с сотрудниками скорой помощи и водителем кроссовера.

После происшествия пациентку из Кургана направили в травматологический стационар. По поручению заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой ее отправят для осмотра в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. «У будущей мамы диагностированы ушибы, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой помощи направились на освидетельствование»,— сообщила главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгения Рузанова.

Ирина Пичурина